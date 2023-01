Am frühen vergangenen Samstagabend gegen 20.15 Uhr rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Brand einer Gartenhütte an der Osningstraße aus. Bei Eintreffen brannte Lagerholz an der Hütte in voller Ausdehnung.

Die Löschzüge Halle und Halle-Hörste begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Es wurden weder Personen verletzt, noch angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, berichtet die Polizei. Lediglich ein abgestellter Kfz-Anhänger sowie ein Zaun und eine Hecke wurden leicht beschädigt.

Im Rahmen erster Ermittlungen teilten Zeugen mit, dass sie im Umfeld, unmittelbar vor dem Brand, laute Knallgeräusche wahrgenommen hatten. Dem Vernehmen nach durch Feuerwerkskörper. Ein möglicher Tatzusammenhang kann hierbei laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.