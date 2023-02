Neuer Chefarzt für die "Innere" am Klinikum Halle

Nach sehr langer Wartezeit hat sich jetzt eine wichtige Personalie am Klinikum Halle geklärt. Für die Abteilung Innere Medizin konnte ein neuer Chefarzt gewonnen werden. Es gibt auch noch weitere positive Entwicklungen und Pläne für neue Arztpraxen in Halle, von denen Klinikum-Geschäftsführer Michael Ackermann berichtet.

Der Eingangsbereich des Klinikums in Halle.

Die vergangenen Jahre waren in Bezug auf die Besetzung von Führungspositionen im Klinikum Halle keine leichten. Dr. Michael Hanraths, der 14 Jahre lang als Ärztlicher Direktor sowie als Chefarzt der Inneren am Klinikum Halle fungiert hat, wechselte Anfang 2020 in den Ruhestand, den er freilich schon kurz danach mit der Berufung zum medizinischen Leiter des Corona-Zentrums des Kreises Gütersloh unterbrach. Eigentlich war die Nachfolge von Hanraths im Klinikum Halle längst geregelt. Denn ein neuer Chefarzt war bereits für Anfang 2021 verpflichtet worden. Doch der sprang dann kurzfristig ab und das Klinikum stand zunächst ohne neuen Chefarzt da.