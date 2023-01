Wenn man wissen will, wo die nächste Kita ist, sucht man diese im Internet. Wenn man Informationen zu Öffnungszeiten von Familienzentren braucht oder schauen will, ob es freie Kitaplätze gibt oder ob es Stellen für Erzieher und Co gibt, normalerweise auch. Bisher hatten die 22 Kitas, die zum Trägerverbund des Evangelischen Kirchenkreises Halle gehören, alle eigene Homepages in sehr unterschiedlichen Formen und Umfängen. Diese individuellen Plattformen können und dürfen die Einrichtungen auch weiterhin benutzen, aber jetzt gibt es zudem eine zentrale, digitale Anlaufstelle für alle.

Zentrale Anlaufstelle für alle Kitas

Im Zuge eines breit angelegten Prozesses zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Trägerverbund für Kitas (TfK) des Kirchenkreises wurde nun eine neue Homepage entwickelt. Dafür fand sich im Frühjahr 2022 bereits ein Team mit verschiedenen Akteuren unterschiedlicher Bereiche zusammen. Sven Borgsen, stellvertretender Geschäftsführer des Trägerverbundes und die Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises Halle Kerstin Panhorst, die gemeinsam den Gesamtprozess steuern und durchführen, arbeiteten dafür mit Pfarrer Nicolai Hamilton, dem Digital-Pfarrer Björn Knemeyer und den beiden Kita-Leiterinnen Florentine Enders (Kita Bokel) und Jutta Kemner (Kita Im Viertel/Werther) zusammen.

„Gerade die beiden Praktikerinnen waren dabei von unschätzbarem Wert: Was interessiert die Familien, was wird am meisten nachgefragt und gehört auf eine Homepage? Das können die Leitungen besser beurteilen als wir und haben uns dabei immens geholfen“, sagt Kerstin Panhorst. Und auch die beiden Pfarrer brachten sich mit ihrer Expertise und ihren Erfahrungen mit Kitas, aber auch mit digitalen Medien ein. „Jetzt haben wir eine Homepage, auf der man alle wichtigen Informationen gebündelt findet und wir sind auch online genauso gut aufgestellt wie in Präsenz“, erklärt Sven Borgsen.

Für die technische Umsetzung griff der Kirchenkreis auf einen externen Spezialisten zurück. Thomas Bunte von Bunte - Technologie & Kommunikation aus Bielefeld entwickelte die Homepage und sorgte für das technische Knowhow und die Rechtssicherheit mit Impressum und Co. Den Inhalt mit Texten und Bildern steuerten die Kitas selbst bei oder entwickelten sie gemeinsam mit dem Homepage-Team. Auch Informationen zu Stellen im Kita-Bereich, zu Ausbildung und Praktikum finden sich neben Einzelseiten für jede Kita auf der neuen Homepage, dazu aktuelle Neuigkeiten und Termine.

Konzept für Gewinnung von Nachwuchs

Nach der Freischaltung der Homepage zum 1. Januar ist die Arbeit der Projektgruppe aber noch nicht abgeschlossen. Bereits vor der Homepage wurde eine neue Konzeption der Stellenanzeigen entwickelt, parallel ein Werbemaßnahmen-Paket für zwei potenzielle Auszubildende und Praktikanten. 2023 wird sich das Team weiter mit der Gewinnung von Nachwuchskräften sowie Präsentationen auf Berufsmessen etc. auseinandersetzen, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Außerdem steht noch das Thema Social Media auf dem Programm, die Kitas sollen bei der Erstellung und Ausgestaltung von eigenen Instagram und Facebook Seiten unterstützt und begleitet werden.