Neuer Hospizverbund Teutoburger Wald

Im Jahr 2009 war bereits die in Hilter ansässige „Hospizgruppe Südlicher Landkreis Osnabrück“ mit den Borgholzhausenern zusammengegangen.

Kommunikation läuft jetzt zentral

Von der Bündelung ihrer Kräfte versprechen sich die ehemals drei selbständigen Einheiten Verbesserungen insbesondere im organisatorischen und verwaltungstechnischen Bereich sowie in der Außendarstellung. „Kommunikation mit den und Förderung durch die Krankenkassen laufen ab sofort über eine zentrale Stelle in Borgholzhausen. Das schafft für die zwölf ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen aus Halle mehr Freiraum für die Hospizarbeit am und mit den Menschen“, beschreibt Ingrid Stolte die Vorteile.

Die Piumerin ist eine von vier hauptamtlichen Koordinatorinnen des neuen Verbunds. Neben ihrer Borgholzhausener Kollegin Monika Riepe gehören Astrid Graf und – ganz neu - Nicole Morgenroth zu diesem Team. Menschen aus Halle, die Rat und Tat in der Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase suchen, erreichen Nicole Morgenroth telefonisch unter der Rufnummer 0175 3303468. Für die nahe Zukunft angedacht ist die Einrichtung fester Sprechzeiten im DRK-Zentrum an der Haller Bismarckstraße.

Hospizverbund zählt aktuell etwa 80 Mitglieder

Der neue „Hospizverbund Teutoburger Wald“ zählt aktuell gut 80 Mitglieder, von denen etwa 50 als Ehrenamtliche aktiv in die Hospizarbeit eingebunden sind. Das Gewinnen geeigneter Nachwuchskräfte und die Weiterbildung aller Mitarbeitenden stellen für den Verein eine Daueraufgabe dar. Das jährliche Veranstaltungsprogramm etwa behandelt so wichtige Themen wie Gesundheit und Ernährung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung oder die Begleitung demenzkranker Menschen. An einer aktiven Mitarbeit interessierte Mitbürger:innen haben ferner die Möglichkeit, sich im Rahmen eines 100-stündigen Kurses zu „Hospizbegleiter:innen“ ausbilden zu lassen. Wer sich kurzfristig dazu entscheidet, kann noch am nächsten Kurs teilnehmen. Dieser beginnt am 18. Januar 2023.

DRK-Vorstand Schwoch steht neuem Hospizverbund vor

Konstituiert hat sich der „Hospizverbund Teutoburger Wald e.V.“ auf einer Versammlung in Borgholzhausen. Dort wurde der bisherige Piumer Vereinsvorsitzende Dennis Schwoch in dasselbe Amt des neuen Verbunds gewählt. Ihm zur Seite steht als Zweiter Vorsitzender Dr. med. Ulrich Tiwisina. Das Amt der Schriftführerin bekleidet Ursula Ziesché, das der Kassenwartin Birgit Noske. Die regionale Vertretung im Vorstand stellen als Beisitzer Dieter Menke (Borgholzhausen), Thomas Kremer (Halle) und Manuela Randel (Hilter) sicher.