Neuer Lidl in Halle öffnet am 12. Dezember

Halle

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Neueröffnung. Verkäuferinnen schieben Paletten durch die Gänge des neuen Lidl-Marktes in Halle, packen Ware in die Regale, Monteure „schrauben“ an der neuen Technik, Filialleiter Sebastian Gruchot bespricht Einzelheiten der Produkt-Präsentation, draußen wird noch eine Verblendung über dem Eingangsbereich angebracht, auf dem Parkplatz rauscht ein Hochdruckreiniger.

Von Klaus-Peter Schillig