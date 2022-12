Neuer Skate- und Bewegungspark für 1,2 Millionen Euro in Halle

Halle

Das Schmuddelwetter in diesen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr ist eher weniger dazu angetan, Halles neuesten Meilenstein in Sachen Freizeitsport für sich zu nutzen. Dennoch ist der erst jüngst fertiggestellte Skate- und Bewegungspark am Schul- und Sportzentrum Masch ein besonderes Weihnachtsgeschenk für die jungen und jung gebliebenen Bürger.

Von Stefan Küppers