„Nicht alle über einen Kamm scheren“

Auf der einen Seite gibt es nach dem Vorfall um einen abgebrochenen Gottesdienst in Herford das politische Drängen auf Verbot von Präsenz-Gottesdiensten insbesondere bei kleineren Religionsgemeinschaften. Auf der anderen Seite wehren die sich gegen Pauschalisierungen, wie zum Beispiel in Halle.

Hans Janzen, einer der sogenannten Ältesten den Mennoniten Brüdergemeinde in Halle/Westfalen, auf der Empore des Bethauses, von der unter anderem die ausgebauten Kirchenbänke erkennbar sind, um bei Gottesdiensten Abstände einhalten zu können. Janzen bittet darum, dass nach den jüngsten Corona-Verstößen in Herford nicht alle kleineren Religionsgemeinschaften über einen Kamm geschoren werden.

Die Debatte über die Durchführung von Präsenzgottesdiensten insbesondere durch kleinere Religionsgemeinschaften ist politisch auch im Kreis Gütersloh durch den Vorfall am Samstag in Herford befeuert worden. In einer Stellungnahme hat der SPD-Kreisvorsitzende Thorsten Klute den Landrat aufgefordert, bezüglich des Verbotes von Präsenzgottesdiensten mutiger vorzugehen. Wie berichtet, hatten es Adenauer und die Bürgermeister im Kreis bei einem Appell belassen, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten.

Thorsten Klute (SPD): „Es geht darum, Religionsausübung ohne Gefährdung zu ermöglichen.“

Mit Bezug auf die Auflösung eines Gottesdienstes am Samstag in Herford mit mehr als 100 Gläubigen, bei dem den Behörden zufolge weder Abstände eingehalten, von Teilnehmern keine Masken getragen wurden und entgegen der Verordnung auch gemeinsam gesungen wurde (OWL-Seite am 4.1.), erklärt Thorsten Klute unter Verweis auf Gottesdienste im Kreis Gütersloh, die zu Infektionsherden geworden seien: „Ist es da nicht besser, vorübergehend Präsenzgottesdienste ganz zu untersagen und bei Bedarf Hilfestellung für digitale Gottesdienste anzubieten?“ Mit Blick auf das anstehende Weihnachtsfest der Ostkirchen im Januar ergänzt Klute: „Es geht ja nicht darum, Religion zu untersagen. Im Gegenteil: Es geht darum, Religionsausübung ohne Gefährdung zu ermöglichen.“

Das WB hat bei kleineren Religionsgemeinschaften nachfragt, wie sie die Debatte bewerten. Alexander Maron ist Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) in Halle, die für ihre 74 erwachsenen Mitglieder ein Gemeindehaus in der Rilkestraße betreibt. Maron weist darauf hin, dass die FEG am 20. Dezember ihren letzten Präsenzgottesdienst durchgeführt hat. Seitdem würden nur noch Online-Gottesdienste durchgeführt, die zudem auf DVD gebrannt würden, um sie auch älteren Gemeindemitgliedern zur Verfügung stellen zu können. Ältere Mitglieder seien sehr vorsichtig. „Manche habe ich seit dem ersten Lockdown im März nicht mehr gesehen“, verdeutlicht Alexander Maron.

FEG-Pastor Maron: „Schade, dass beim Thema Freikirchen extrem viel pauschalisiert wird.“

Für die geschilderten Verstöße in Herford habe er kein Verständnis. „Aber ich finde es auch sehr schade, dass beim Thema Freikirchen extrem viel pauschalisiert wird“, fügt Maron hinzu. Weil man in der FEG sehr gemeinschaftsorientiert sei, seien die derzeitigen Einschränkungen ein gewaltiger Einschnitt, verdeutlicht der FEG-Pastor.

Hans Janzen, der einer von drei sogenannten Ältesten der Mennoniten Brüdergemeinde mit etwa 250 erwachsenen Mitgliedern in Halle ist, erläutert dem WB, warum in der Gemeinde auf Zusammenkünfte nicht gänzlich verzichtet wird. Für ihn gibt es einen gewichtigen Unterschied zwischen der christlichen Verkündigung, die auch gut über Online-Angebote sichergestellt werden könne, und einem Gebet der Gläubigen, das stark die Gemeinschaft untereinander benötige. Gerade in der aktuellen Gebetswoche, die Anfang Januar stattfindet, sei für viele das Erleben von Gemeinschaft sehr wichtig.

Mit Behörden abgestimmtes Hygienekonzept

Hans Janzen stellt zugleich klar, dass die Brüdergemeinde in Absprache mit den Behörden ein striktes Hygienekonzept mit Maskenpflicht umsetze. „Wir verstehen das mit der Infektionsgefahr. Doch uns kann man jederzeit überprüfen“, sagt er. Janzen weist auf die Abstände im großen Bethaus am Tiefer Weg hin, wofür ganze Bankreihen ausgebaut wurden. Platz mit genügend Abstand untereinander gebe auf den Emporen. Und da ein Teil der Gemeinde Gottesdienste auch im Keller verfolgt, wo auf eine Leinwand direkt übertragen wird, kann eine Menge weiter entzerrt werden. Viel sei in Übertragungstechnik investiert worden. Ordner sorgen laut Janzen dafür, dass Hausstände sich nicht vermischen. Im übrigen weist Janzen darauf hin, dass die abermaligen Verschärfungen in der jüngsten Allgemeinverfügung des Kreises, dass nämlich die Zahl der Besucher gegenüber dem vorher gültigen Wert um nochmals 30 Prozent reduziert werden müsse, selbstverständlich befolgt werde.

Dass nach dem Vorfall in Herford sich Druck erhöht hat, kann Hans Janzen zwar nachvollziehen. „Aber es ist nicht gut, wenn alle über einen Kamm geschoren werden“, fügt er hinzu.

Kommentar zum Thema

Wer insbesondere in den sozialen Netzwerken die Debatten verfolgt hat, wie über die Frage „Präsenzgottesdienste - Ja oder Nein“ diskutiert worden ist, der hat den Eindruck gewinnen können, dass Kirchen sonst immer proppevoll sind. Dem ist natürlich nicht so, wenn dann eher schon in den kleinen Gemeinschaften. Zudem wird die Diskussion oft von kirchenfernen Menschen geführt, die nicht wirklich auf etwas verzichten müssen, aber stattdessen mit verbalem Furor und Lust an Stigmatisierung Corona-Sündenböcke markieren. Gewiss: Wer in Herford Verstöße begangen hat, wird wohl angemessene Strafen zahlen müssen. Warum das aber jetzt auch im Kreis Gütersloh zum politischen Thema gemacht werden muss (mit dem Subtext, dass dem Landrat der Mut für schärfere Maßnahmen fehle), erschließt sich nicht wirklich.

Wollte man mit gleicher Härte wie gegen Religionsgemeinschaften gegen andere Menschenansammlungen, sagen wir in großen Supermärkten, vorgehen, müsste dort womöglich mit Stempelkarten kontrolliert werden, dass nur eine Person pro Familie einmal in der Woche einkaufen gehen darf. Bei aller Notwendigkeit von Kontaktminimierungen: So weit geht bislang (zurecht) niemand. Der beste Rat ist hier also wohl ein geflügeltes Wort: Lassen wir die Kirche im Dorf. Stefan Küppers