Ja, ist denn schon Weihnachten? Natürlich nicht, auch wenn das Weihnachtsgebäck schon jetzt unübersehbar in Marktregalen steht. Doch auch wenn es bis zur Advents- und Weihnachtszeit, in der Empathie üblicherweise mehr Konjunktur hat, noch eine Weile hin ist, sollten wir uns alle mit Blick auf die sich zuspitzenden Probleme schon jetzt mehr Gedanken um die sozialen Fragen in unserer Stadt machen. Zum Beispiel darüber, welche Bedeutung eine soziale Organisation wie die Gütersloher Tafel für die Menschen in unserer Gemeinschaft hat, die durch stark steigende Energie-, aber eben auch Lebensmittelpreise besonders stark unter Druck geraten sind.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar