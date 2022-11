Nicht mit der Streitaxt durchs Gebiet ziehen

Nicht zulässige Sichtschutzzäune in Neubaugebieten – Haller Planungsausschuss setzt auf Bewusstseinsbildung

Halle

Bei einem Ortstermin haben die Mitglieder des Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses in Neubaugebieten Weidenkamp und Gartnischkamp im September festgestellt, dass sich nicht alle Bauherren an die Festsetzungen des Bebauungsplans in Bezug auf zulässige Einfriedungen und Stabgitterzäune halten.

Von Johannes Gerhards