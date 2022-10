Novello-Abend im Restaurant "Kantine"

Rund 15 Kilometer nordöstlich von Verona im italienischen Venetien befindet sich die 1.494 Einwohner zählende Gemeinde Cazzano di Tramigna. In diesem kleinen Örtchen ist seit 140 Jahren das in Familienbesitz befindliche Weingut Casa Vinicola Bennati zu Hause, welches mittlerweile in der vierten Generation von Antonio, Paolo und Giorgio Bennati geführt wird. Von dort kommt mit Novello - steht im italienischen für junger Wein - der erste Rotwein des neuen Jahrgangs, der allerdings erst ab dem 4. November verkauft werden darf. Und aus diesem Anlass wird überall in Italien der Novello 2022 mit entsprechenden Weinfesten begrüßt - nicht nur dort, sondern auch in Halle.

In den vergangenen Jahren fand das traditionelle Begrüßungsfest in der Alten Lederfabrik statt, was aus terminlichen Gründen in diesem Jahr ausfallen muss. Allerdings müssen die Weinfreunde nicht gänzlich auf ihren Novello-Abend verzichten. Das kürzlich im Outlet Park Ravenna eröffnete Restaurant Kantine veranstaltet am 5. November ab 18 Uhr einen eigenen Novello-Abend. Sternekoch Kai Klinkel bietet dazu kulinarische Feinheiten wie unter anderen gegrillte Arrosticcini Spieße (eine Fleischspezialität aus Italien, wahlweise mit Lamm- oder Rindfleisch), Antipasti-Spieße, sowie Salat- und Baguettes-Beilagen zum Preis von 15 Euro (Eintritt inkl. Speisen) an. Eintrittskarten für diesen Abend können ab sofort in der Alten Lederfabrik bei >wine & spirits< und in der Tee-Manufaktur >TeeWiese< erworben werden.

Eigens kreierte Burger und Pizzen

Außerdem gibt es rund um den Novello-Rotwein ein vielfältigen Angebote der lokalen Gastronomie. Vom 4. bis 6. November haben einige Haller Restaurants spezielle Gerichte im Angebot. Das Grillwerk 2.0 in Künsebeck hat den Novello-Burger mit Wildfleisch, original italienischem Pecorino-Käse, Rotweinzwiebeln, Rucola und Preiselbeersauce kreiert. Und die neu eröffnete Osteria Gentili (im ehemaligen Café Baier, Alleestraße) wird zu diesem Anlass eine besondere Pizza anbieten. Die speziell arrangierten Speisen können an diesen drei Tagen bei den Gastronomen zur Abholung und Mitnahme nach Hause bestellt werden. Die jeweiligen Speisen können auch direkt im Restaurant genossen werden, wobei selbstverständlich auf Wunsch der Novello 2022 serviert wird.

Auch in Ostwestfalen hat dieser frische, fruchtige Wein, der in Geschmack, Körper und Farbe dem französischen Cousin Beaujolais Nouveau ähnelt, eine große Anhängerschar. „Wir haben uns erneut für den beliebten Novello - der aus der Merlot-Traube gewonnen wird - aus dem Hause Bennati entschieden“, sagt der Haller Weinkenner Dieter Büsselberg. Er führt in der Alten Lederfabrik sein Wein-Import- und Handelsunternehmen >wine & spirits< und beschreibt den jungen Wein 2022 so: „Er ist nicht schwer, hat eine feine Rest-Süße mit sehr schönen Fruchtaromen von Waldbeeren, Cassis und Kirschen und zudem eine tolle rote Farbe“. Erst durch sein besonderes Herstellverfahren bekommt der Wein seine Frische, Fruchtigkeit und seine leuchtende Farbe. Bei der Herstellung des Weins werden die ganzen Trauben in geschlossenen Behältern gelagert, die mit Kohlensäure gefüllt sind. „Dieser Gärvorgang dauert bis zu 20 Tage an und erst nach dieser Zeit werden die Trauben gepresst und die normale Weinbereitung beginnt“, erklärt Weinexperte Büsselberg.