Option „Obere Lutter“ ist erledigt

Halle

Bei der mit Abstand größten und bedeutendsten Investition der Stadt Halle wohl in den nächsten Jahrzehnten waren sich die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses am Dienstagabend alle einig: Die Abwasserbeseitigung von Bürgern und Gewerbebetrieben im Stadtgebiet will Halle in eigener Verantwortung mit einer neuen Zentralkläranlage in Künsebeck lösen.

Von Stefan Küppers