OWL-Arena: Nach Corona so erfolgreich wie nie

Ralf Weber blickt auf Veranstaltungen in Halle zurück - Programmübersicht für 2023

Halle

In der OWL-Arena ist für den Spielverderber Corona kein Platz mehr. Insgesamt 182.000 Besucher strömten 2022 zu den Konzerten und Veranstaltungen ins Haller Stadion, weitere 7.564 in den benachbarten Event-Center. „An ein so erfolgreiches Jahr kann ich mich nicht erinnern“, zieht Ralf Weber im Interview mit dem WESTFALEN-BLATT Bilanz.

Von Stephan Arend