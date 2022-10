PAB-Schüler erkunden Braunkohletagebau

„Nur noch wenige Meter bis zur Abbaukante, dann stehen wir an einem der größten Löcher Deutschlands. Riesige Bagger, Förderbänder, Gelände-Stufen, die viele hundert Meter in die Tiefe reichen. Unten dunkle Braunkohle. Die Landschaft vor uns sieht aus wie auf dem Mond. Stauen, Fotos mit dem Handy, nachdenkliche Gesichter.“ So schildert Lehrer Ulrich Fälker einen Schlüsselmoment einer besonderen Exkursion mit Schülern und Schülerinnen der PAB. Denn Garzweiler II im niederrheinischen Braunkohlenrevier war kürzlich Ziel der Erdkunde-Exkursion des Leistungskurses des Jahrgangs 12 der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule Gesamtschule.

Die PAB-Schüler und Schülerinnen stehen direkt an der Abbruchkante bei Lützerath. Foto: Ulrich Fälker

Mit Fahrrädern war die Gruppe unterwegs, um das Loch zu umrunden. 52 Kilometer lang ist die Strecke. Verabredet waren sie in Lützerath, dem Dorf, das für den Widerstand gegen den Braunkohleabbau steht, mit einem Aktivisten, der sich „Löwe“ nennt. Er zeigt der PAB-Gruppe die Siedlung mit Holzhäusern, Baumhäusern und Zeltlager. „Die Aktivisten kommen aus vielen Regionen Deutschlands, nur ein Bauer aus Lützerath ist noch geblieben. Die meisten haben ihre Höfe an die RWE verkauft und sind an neue Orte in der Umgebung gezogen“, hat Ulrich Fälker erfahren.

Und weiter: „ Die Region ist intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Böden im Braunkohlenrevier gehören zu den besten in Deutschland. Löwe hat den Schülerinnen und Schülern erzählt, er sei Landschaftsgärtner und habe sich dem Camp angeschlossen, weil er nicht damit einverstanden sei, wie unser Staat mit der Landschaft umgeht. “

Ein Dorf wird wieder zum Leben erweckt

Holzweiler, zwei Kilometer entfernt, ist ein weiterer Haltepunkt. Auch Holzweiler sollte weichen, wie Ulrich Fälker berichtet, sei aber vor einigen Jahren aus der Abbau-Plänen gestrichen worden. Der Ort gelte seither als „gerettet“. Johannes Oellers, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Holzweiler erklärte der Gruppe: „Wenn du über 20 Jahre davon ausgehst, dass dein Ort verschwindet, investierst du nichts mehr. Menschen ziehen weg, der letzte Laden schließt, die Kneipe macht zu, und der Kita fehlen die Kinder. Nach der Rettung war der Holzweiler ein Sanierungsfall.“ Im Ort haben die Gäste tatsächlich überall Baustellen gesehen. Straßen, Wasserleitungen und Wohnhäuser müssen saniert und renoviert werden.

Ebenfalls auf der Strecke lag der Rheinhafen Köln mit den berühmten „Kranhäusern". Foto: Ulrich Fälker

Auch die Stadt Köln und der Rhein zwischen Köln und Königswinter standen auf dem Programm: Städtebau-Projekte wie der Köln-Mediapark, der Rheinhafen, das Industrierevier Köln-Wesseling, Naturareale wie die Sieg-Aue waren Schwerpunkte der Exkursion. Die Tour endete auf dem Drachenfels bei Königswinter.

Durchaus nicht nur ebene Strecken hatte die Gruppe zu bewältigen. Auch die Kraxelei durch die trockene Sieg-Aue gehörte dazu. Foto: Ulrich Fälker

„Die unmittelbare Begegnung mit dem Raum und den Menschen ist wichtig“, sagt Erkunde-Lehrer Ulrich Fälker: „Mit den Erdkunde-Kursen sind wir seit Jahren unterwegs. Das schärft den Blick für die raumwirksamen Prozesse und verbessert die Urteilsfähigkeit.“