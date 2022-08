Personalkrise: Haller Restaurant geschlossen

Probleme in Gastronomie spitzen sich zu - Gegenstrategie am Court-Hotel: Neue Appartements sollen Mitarbeiter locken

Das Landhotel Buchenkrug an der B68 in Halle wird als Hotel weitergeführt, doch der Restaurantbetrieb inklusive Biergarten ist wegen Personalproblemen im Servicebereich auf unbestimmte Zeit eingestellt worden.

Die nach mehreren Corona-Lockdowns offenbar werdende Personalkrise in der heimischen Gastronomie spitzt sich weiter zu. Nachdem vor Wochen bereits die traditionsreiche Gaststätte Gerhold‘s in Hörste insbesondere wegen Mitarbeitermangel den Normalbetrieb stark verkürzen musste und nur noch sonntags geöffnet hat, sorgte in diesen Tagen das Landhotel Buchenkrug für einen Paukenschlag. Der Restaurantbetrieb, nicht das Hotel, ist bis „auf unbestimmte Zeit“ geschlossen worden. Weitere Haller Gastronomiebetriebe haben derweil zusätzliche Ruhetage wegen Personalmangel eingeführt. Auch beim Vier-Sterne-Court-Hotel an der OWL-Arena kennt man die Probleme. Hier versucht ein neuer Hoteldirektor mit einer neuen Bonus-Strategie wie günstigen Mitarbeiter-Appartements dem Negativtrend entgegen zu steuern.