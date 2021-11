Pharma-Welt blickt nach Halle

Krebs wird auch deshalb als Volkskrankheit bezeichnet, weil statistisch jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens davon betroffen ist. Die Herstellung von Krebsmedikamenten (Zytostatika) hingegen gilt als ein Nischenmarkt, dessen höchste Anforderungen an Produkt und Produktion diese sehr teuer machen. Im kleinen Halle steht mit Baxter Oncology ein Unternehmen, das auf dem internationalen Zytostatika-Markt bereits heute eine sehr wichtige Rolle spielt und diese Bedeutung in den kommenden Jahren erheblich steigern will.

In aseptischer, also steriler Umgebung werden die Krebsmedikamente und andere Produkte

Denn der US-Mutterkonzern (11,7 Milliarden Dollar Umsatz/ 50.000 Mitarbeiter) hat sich entschlossen, 100 Millionen Dollar (87 Millionen Euro) in ein neues Produktionsgebäude zu investieren.

Diese Information werden viele andere Pharmafirmen und -konzerne auf der ganzen Welt mit Interesse zur Kenntnis nehmen. Denn bereits heute lassen viele Unternehmen ihre Produkte bei Baxter Oncology in Halle herstellen. Der Anteil der sogenannten Lohnfertigung, der vor 20 Jahren am Standort gestartet wurde, liegt mittlerweile bei 70 Prozent. Wer diese Kunden sind, das wird von Baxter nicht kommuniziert. Diskretion gehört zum Geschäft – das gilt auch für die Abfüllung des Corona-Impfstoffs von Biontech-Pfizer.

Auf die Entwicklung der letzten Jahre ist die Führungsmannschaft von Baxter in Halle stolz. Denn mit der Freigabe der 100 Millionen Dollar hat der US-Konzern seiner deutschen Tochter – 690 Mitarbeiter in Halle, weitere 40 in Bielefeld – ein klares Wachstumssignal gegeben.

Die Baxter-Führungsmannschaft in Halle: (von links) Technikleiter Dr. Markus Lilie, Personalleiter Jürgen Fleischer und Standortleiter Dr. Peter Böddeker. Foto: Thomas F. Starke

Anspruchsvoll sind vor allem die Sicherheitsanforderungen bei der aseptischen Produktion. Damit Kontaminationen in jedem Fall ausgeschlossen sind, wird viel in Schutzmaßnahmen investiert. Dass unter diesen Bedingungen trotzdem ein Höchstmaß an Flexibilität besteht und Produkte von einem auf den anderen Tag gewechselt werden können, macht eine Stärke der Lohnfertiger in Halle aus.

Für die Herstellung gibt es im Grunde zwei Hauptverfahren: die Abfüllung von Flüssigkeit in Fläschchen (Vial) und die Gefriertrocknung. Bei der Gefriertrocknung von Zytostatika hält Baxter nach Angaben von Standortleiter Dr. Peter Böddeker die weltweit größten Kapazitäten. Vor sechs Jahren wurde bereits ein hoher Millionenbetrag in ein Produktionsgebäude investiert. Dies ist inzwischen völlig ausgelastet, weshalb bis Ende 2022 ein neues Gebäude mit Isolatortechnologie und Vial-Abfülllinie mit zwei Gefriertrocknern entstehen wird, wie Technik-Leiter Dr. Markus Lilie erläutert.

Wenn die Produktion planmäßig im Oktober 2024 startet, sollen 90 neue Arbeitsplätze entstehen. Neu ist, dass Arzneien direkt in Spritzen abgefüllt werden können. Damit sind sie für den Arzt bereits fertig für den Gebrauch, wobei Baxter sich durch diese Serviceorientierung bei Kundenbedürfnissen viel verspricht.