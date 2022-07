Piumer Fassade in Regenbogenfarben

Die Nagel-Group setzt in Borgholzhausen ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Chancengleichheit am Arbeitsplatz

Borgholzhausen

Ein strahlend buntes Zeichen für Diversität - das setzt die Nagel-Group derzeit an ihrer größten deutschen Niederlassung in Borgholzhausen. Anlässlich des Pride Day Germany am 7. Juli 2022 lässt die Nagel-Group von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eine 120 Meter lange Warehouse Fassade in Regenbogenfarben erleuchten. Damit setzt der Lebensmittellogistiker ein sichtbares Zeichen für Diversität und Vielfalt. Für die Illumination sind rund 35 energiesparende LED-Strahler im Einsatz. Der verwendete Strom stammt ausschließlich aus erneuerbaren Energien der eigenen Photovoltaikanlage.