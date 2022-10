Pkw überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine Pkw-Fahrerin aus Gütersloh am Samstagabend, 8. Oktober, 23.20 Uhr, in Halle zu. Auf der Nordstraße kam sie von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Das berichtete die Polizei am Montag.

Mit einem Daewoo befuhr die 19-Jährige zuvor die Nordstraße in Richtung Theenhausener Straße. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge schleuderte der Pkw zunächst nach rechts, anschließend nach links in den Graben und überschlug sich.

Eine Besatzung des Rettungsdienstes brachte die 19-Jährige zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.