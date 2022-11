Politik fordert Zukunftskonzept für Haller Museum ein

Halles Kulturpolitiker wollen erreichen, dass für die Zukunft des Haller Museums am Kirchplatz eine konzeptionelle Lösung gefunden wird. Der Ausschuss für Kultur und Tourismus kam in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig überein, dass die Gewährung weiterer Zuschüsse aus der Stadtkasse an die Vorlage eines solchen Konzeptes bis zur Mitte nächsten Jahres gebunden werden soll.

