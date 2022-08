Polizei: Vermisste aus Halle wohlbehalten angetroffen

Die Frau war am 12. August mit einem Bekannten mit dem Zug von ihrem Wohnort Halle im Kreis Gütersloh nach Düsseldorf gefahren. Dort am Hauptbahnhof hatte sich ihre Spur verloren. Die Polizei hatte nach der Vermissten gefahndet.

„Aufgrund mehrerer Zeugenhinweise konnte die Vermisste wohlbehalten am Hauptbahnhof in Oberhausen angetroffen werden“, teilte die Gütersloher Polizei am Mittwochmorgen mit.