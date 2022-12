Polizei nimmt Tatverdächtigen (43) in Halle fest

Dritter Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Bahnhofstraße im Dezember

Halle

Zum dritten Mal in in diesem Monat ist in eine Bäckereifiliale an der Bahnhofstraße eingebrochen worden. Dieses Mal meldeten aufmerksame Zeugen den Einbruch. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei festgenommen.