Polizei sucht Zeugen

In Versmold sind bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte eingebrochen und haben vom Areal eines Autohändlers einen BMW M3 gestohlen. Die Polizeu sucht Zeugen.

Einbruch in Kita und Autodiebstahl in Versmold

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20 Uhr) und Sonntag (14.15 Uhr) durch ein Fenster in die Turnhalle einer Kindertagesstätte und in die angrenzenden Räumlichkeiten der Einrichtung an der Julie-Steinfeld Straße eingebrochen. Zuvor versuchten sie vergeblich ein weiteres Fenster am Büro des Gebäudes einzuschlagen.

Zuvor war bereits zwischen Donnerstagabend (18 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) von dem Gelände eines Autohandels an der Knetterhauser Straße ein grauer BMW M3 gestohlen worden. Der Pkw stand ohne Kennzeichen auf dem Ausstellungsgelände. In beiden Fällen sucht die Polizei Gütersloh Zeugen und nimmt unter der Telefonnummer 05241 869-0 Hinweise entgegen.