Postagentur jetzt auch im Haller Bahnhof

Der Bahnhof als einer der zentralen Orte in Halle wird ein Stück attraktiver. Denn jetzt gibt es dort in der Reise- und Bahnagentur von Ulrike Nikel eine Postagentur.

Für Ulrike Nikel, die seit nunmehr 15 Jahren ihre Reise- und Bahn Agentur im Haller Bahnhof betreibt, ist ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. „Ich habe mich schon vor vier Jahren um das „Upgrade“ zur Postfiliale beworben. Nun hat es endlich geklappt“, sagt Ulrike Nikel, die damit den Post-Service nahezu zurück an historische Stelle holt. „Die Alte Post ist nur wenige Meter entfernt. Ich dachte mir, es wäre toll, hier wieder eine Post direkt in der „City“ anbieten zu können“, so die leidenschaftliche Selbstständige, die bereits am ersten Öffnungstag jede Menge zu tun hat.