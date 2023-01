Weiter geht der Veranstaltungsreigen der Haller Bachtage am Dienstag, 31. Januar. Für das Konzert „Leipziger Meister“ sind auch noch Karten an der Abendkasse erhältlich.

Das Calmus Ensemble zählt zu den erfolgreichsten Vokalgruppen in Deutschland und ist am 31. Januar in der Aula des Kreisgymnasiums zu Gast.

Leipziger Meister – Calmus Ensemble: „Werke von Bach, Mendelssohn, Reger u.a“, am Dienstag, 31. Januar, 19.30 Uhr in der Aula des Kreisgymnasiums Halle.

Die Musikstadt Leipzig: Das sind seit Jahrhunderten nicht nur der Thomanerchor und dessen wohl prominentester Kantor Johann Sebastian Bach, sondern auch das Gewandhaus und das Konservatorium. Es war Gewandhaus-Kapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy, der mit der Gründung des Konservatoriums die Basis für den Musik-Studienort Leipzig schuf. Fortan lockte die Ausbildungsstätte Schüler aus ganz Europa an und auch bekannte Professoren wie Max Reger.

Das Calmus Ensemble – selbst musikalischer Botschafter der Stadt Leipzig – verknüpft in seinem Programm „Leipziger Meister“ Kompositionen von Reger mit denen von Bach und weiteren Komponisten, die in enger Beziehung zu Leipzig standen, wie Johannes Brahms oder Heinrich Schütz, der dem Rat der Stadt und dem Thomanerchor seine „Geistliche Chormusik“ widmete. Gleichzeitig richtet Calmus in seinem Programm aber auch den Blick auf die Gegenwart mit Auftragskompositionen und -arrangements.

Homogenität, Präzision, Leichtigkeit und Witz – das zeichnet das Calmus Ensemble aus und macht das Quintett zu einer der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands, die auch in anderen Ländern beliebt ist, Calmus ist mit 50 bis 60 Konzerten im Jahr in Deutschland, Europa und bis zu dreimal jährlich in den USA ein gern gesehener Gast. Die Sänger(innen) sind in der Vokalmusik der Renaissance, des Barock und der Romantik zu Hause. Sie singen und arrangieren auch gerne Pop, Folk und Jazz, wovon zahlreiche Notenveröffentlichungen zeugen.