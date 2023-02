Premiere beim Mittagstisch

„Ich bin ganz beeindruckt, wie aufmerksam die Gäste sind“, sagt Pfarrer Bernd Eimterbäumer zum virtuosen Flötenkonzert beim Mittagstisch im Martin-Luther-Haus. Unter dem Namen „Flautando“ sind vier Frauen seit über 30 Jahren mit mehr als vierzig Blockflöten im In- und Ausland unterwegs. Ihr Engagement bei den Bachtagen hat in dieser Form dennoch Seltenheitswert.

Weil sich über 600 Schülerinnen und Schüler für das Kinderkonzert „Julius, der Flötenspieler“ angemeldet haben, muss die Veranstaltung in der Aula des Kreisgymnasiums zweimal stattfinden. Im Anschluss bleibt nur wenig Zeit, denn kurz danach steht das Quartett bereits wieder auf der Bühne, diesmal allerdings in Zivilkleidung. „Wir spielen nicht so oft, wenn die Leute essen“, gibt Susanna Borsch zu, aber hier habe es großen Spaß gemacht. Bereits vor zwei Jahren wollte Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert im Rahmen der Bachtage Neuland betreten und ein Publikum erreichen, das bei Klassikkonzerten in der Regel unterrepräsentiert ist. Nach der Corona-Zwangspause hat es nun geklappt, und der Erfolg gibt ihm Recht.