Randale und Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Ermittlungsverfahren gegen 50-jährigen Mann - Polizei sucht nach Vorfällen in Versmold Zeugen

Versmold

Die Polizei ist am Samstagabend, 12. November, über eine Auseinandersetzung innerhalb eines gastronomischen Betriebs an der Rothenfelder Straße in Versmold informiert worden. Vor Ort wurde angegeben, dass ein 50-jähriger Mann mit einem erhobenen Stuhl auf zwei weitere Männer (39 und 26 Jahre alt) losgegangen ist. Später erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert Auto gefahren sein soll.