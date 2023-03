Mehrheitliches Nein zu Mehrklassenbildung in Steinhagen - Starke Minderheit bewertet Elternwillen anders

Halle/Steinhagen

In der Frage, ob der stark auch von Haller Eltern nachgefragten Steinhagener Realschule der dauerhafte Ausbau auf vier Klassenzüge ermöglicht werden sollte, geht ein fraktionsübergreifender Riss durch den Haller Stadtrat. Am Ende gab es eine Mehrheit für ein Nein zur Mehrklassenbildung in Steinhagen.

Von Stefan Küppers