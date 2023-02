Reinigung in Künsebeck beginnt

Der Großbrand bei der Steinhagener Firma Bestpool hat auch zu Verunreinigungen in Künsebeck gesorgt. Dort soll nun eine Reinigungsaktion starten.

Auch der Spielplatz am Amshausener Weg ist mit Calziumhypochlorit belastet

Die vom Großbrand der Firma Bestpool in Steinhagen mit Calziumhypochlorit verunreinigten Gebiete im nördlichen Teil von Künsebeck werden aller Voraussicht nach ab Donnerstagmorgen, 16. Februar, durch die von der Stadt Halle (Westfalen) beauftragte Fachfirma Zimmermann gereinigt. Das hat die Stadt Halle am Mittwochnachmittag bekannt gegeben. Anwohner(innen) der folgenden Straßen werden gebeten, Straßen, Gehwege sowie unmittelbar angrenzende befestigte private Flächen (zum Beispiel Hofeinfahrten, Hauszuwegungen oder Stellplätze) frei zu halten, damit die Reinigung effektiv erfolgen kann: Amshausener Weg, Ascheloher Weg bis Amshausener Weg, Dr.-Georg-Schäfer-Ring, Kurze Straße, Kehrweg, Kiefernweg, Im Sandfeld, Brackweder Straße (nur Stichstraße an der Tankstelle). Um der Reinigungsfirma die Arbeit zu erleichtern, können auch Zettel mit Kontaktdaten im Fahrzeug hinterlegt werden. Die Kosten der Reinigung trägt die Stadt Halle.