Reiseziel Äthiopien: Faszinierend und fordernd

Es gilt als Ursprungsland des Kaffees, als Wiege der Menschheit und Dach Afrikas: Äthiopien ist in seiner ganzen Bandbreite nur wenigen hierzulande bekannt. Spannende Einblicke und eindrucksvolle Fotos verspricht Ulrich Fälker für die VHS-Multimedia-Veranstaltung „Äthiopien“ am Mittwoch, 8. März, in Halle.

"Äthiopien ist ein Land, das zuletzt vor allem durch Kriege und Dürre-Katastrophen im Fokus der Medien stand", sagt Ulrich Fälker, der in der VHS-Reihe "Länder und Menschen" diesmal selbst vortragen wird. Fälker weiß: "Trotz all der Negativ-Presse ist das Land mit seiner herausragenden Natur und der reichen Kultur eines der spannendsten Reiseziele Afrikas."

Es blickt auf 3000 Jahre Siedlungsgeschichte zurück, auf die älteste christliche Kultur des Kontinents, und das Land ist Heimat ursprünglicher afrikanischer Kulturen. "Äthiopien ist eine der vielfältigsten Regionen des afrikanischen Kontinents", betont der Referent. Das Land am Horn von Afrika hat mehr als 115 Millionen Einwohner, über 80 ethnische Gruppen, ebenso viele Sprachen und über 200 Dialekte: "Es ist faszinierend und für den Reisenden sehr fordernd", sagt Ulrich Fälker.

Faszinierende Bauwerke: In den Felsen gehauen wurden die Kirchen von Lalibela. Foto: Ulrich Fälker

Die Bilderreise am Mittwoch, 8. März, in Halle führt in eine Region geographischer Extreme: Es gibt ausgedehnte und fruchtbare Hochflächen, die dem Land den Beinamen „Dach Afrikas“ eingetragen haben. Dort, wo die dichte Besiedlung der Natur Raum lässt, im Simien- oder Bale-Nationalpark, findet man seltene, oft gefährdete Tierarten wie das Berg-Nyala oder den abessinischen Wolf. Und der mächtige afrikanische Grabenbruch spaltet die Hochländer. An seinem Grund finden sich Savannenländer und fischreiche Seen.

Doch vor allem die kulturelle Vielfalt fasziniert. In den Bergregionen des Nordens findet sich eine christliche Kultur, die zu den ältesten der Welt zählt. Die antike Stadt Axum und die Felsenkirchen des Tigray und Lalibelas sind Zeugen des frühen Christentums in Äthiopien. Beim Osterfest in Lalibela spürt man die Lebendigkeit der alten Kultur.

Die Region Tigray liegt im Norden des Landes und ist Teil des Hochlandes von Abessinien. Foto: Ulrich Fälker

Demgegenüber ist der Südosten des Landes islamisch geprägt. In den engen, weiß getünchten Gassen der UNESCO-Welterbe-Stadt Harar taucht der Zuschauer in das dichte Gedränge der Märkte ein.

In Tigray durfte Ulrich Fälker diese Gruppe Kinder fotografieren. Foto: Ulrich Fälker

Tief im Süden an der Grenze zu Kenia leben 14 Völker an den Ufern des Omo-Flusses. Ihre Kultur ist in der Existenz bedroht, aber noch lebendig. "Für Ethnologen ist es eine der interessantesten Regionen Afrikas, denn hier finden sich viele Elemente traditionellen afrikanischen Lebens, gefährdet durch Staudamm-Projekte der äthiopischen Regierung", erklärt Fälker.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Aula des Haller Berufskollegs, Kättkenstraße 14. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 8 Euro) gibt es telefonisch bei der VHS unter 05201 / 8109-0, im Internet unter www.vhs-ravensberg.de, per E-Mail an: [email protected] sowie an der Abendkasse.