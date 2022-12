Was für ein Andrang: Bei der Eröffnung des neu gebauten Lidl-Marktes am Montag in Halle hat der normale Parkplatz längst nicht ausgereicht. Auf deutlich vergrößerter Verkaufsfläche präsentiert sich der Discounter hochmodern. Und der Haller Bürgermeister war am Eröffnungstag an der Kasse eine besondere Attraktion.

Für den normalen Geschäftsbetrieb sollten die insgesamt 86 tiefer (5,2 Meter) und breiter (2,7 Meter) gebauten Parkplätze am neu gebauten Lidl-Markt ausreichen. Doch am Eröffnungstag war die Kapazität mehr als ausgeschöpft, so viele Haller wollten nach einer gut sechsmonatigen Bauphase den neuen Lidl erleben. Schon vor der Eröffnung um 7 Uhr hatte sich eine Kundenschlange vor dem Eingang gebildet. So waren an diesem Tag auch die Nebenstraßen von Kunden als Parkplätze stark genutzt. Die Kundennachfrage hat sich übrigens an dem Haller Standort direkt an der Ortsdurchfahrt nach Auskunft der Lidl-Verantwortlichen viel besser entwickelt, als es nach dem Lückenschluss der A33 und der in der Folge zurückgestuften ehemaligen B68 befürchtet worden war. Der auch weiterhin gut mit dem Auto erreichbare Discounter hat den Angaben zufolge nicht nur keine Kunden durch weniger Durchgangsverkehr verloren, sondern sogar Kunden gewonnen. Genaue Zahlen gab es dazu aber am Montag nicht.