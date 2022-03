Riesenzuspruch bei Haller Kirmes

Es war, als hätte man einen Korken aus einer lange verschlossenen Flasche ploppen lassen: Die erste Frühjahrskirmes nach mehr als zwei Jahren ist vom Besucherzuspruch her an allen drei Tagen ein Riesenerfolg geworden.

An drei Tagen zieht es die Menschen in die Haller Innenstadt - Große Spendenbereitschaft für Ukraine

Nicht nur, dass die Natur sich allerorts farbenfroh zeigte, auch die Menschen hatten Lust darauf, bei strahlendem Sonnenschein etwas zu erleben und großen Spaß daran, die in der Haller Innenstadt aufgebauten Buden und Fahrgeschäfte zu erkunden.

Am Samstagabend gab es eine große Laser-Show im Rathausgarten. Foto: Krammenschneider

Es gab viele strahlende Kinderaugen, die teils zum ersten Mal in ihrem jungen Leben den Spaß auf einem Kinderkarussell erkunden konnten, und laute Chartmusik, die die Jugend erfreute. Von Freitag bis Sonntag herrschte auf der ersten Kirmes des Jahres im Kreis Gütersloh in Halle wieder echte Jahrmarkt-Atmosphäre, die Menschen aus dem ganzen Umkreis anlockte. „Wir kommen heute aus Bielefeld und waren schon länger nicht mehr in Halle. Es ist richtig schön hier – endlich ist wieder was los“, sagt Annika Brinkmann.

Gerrit Ellguth und Peter Wussow haben 700 Euro bei Geburtstagsgästen und Stammkunden für die Ukraine-Hife gesammelt. Foto: Krammenschneider

Kirmes-Attraktionen wie der „Musik-Express“ oder der Autoscooter waren fast durchgängig dicht umringt, wobei es an letzterem am Freitagabend leider zu einem Gerangel mit Vertretern des Haller Ordnungsamtes kam, weil sich einige Besucher bei Stichproben-Kontrollen partout nicht an die vorgegebenen 3-G-Regeln halten wollten. Großer Andrang herrschte auch am Samstagabend bei der farbenfrohen Laser- und Feuerwerksshow im Landratsgarten am Rathaus, die von Schaulustigen mit einem Applaus belohnt wurde. Am verkaufsoffenen Sonntag nutzen viele Kirmes-Besucher zudem die Gelegenheit für einen Abstecher in die Einzelhandelsgeschäfte.

Musik und gute Laune: Horst Becker präsentiert Live-Musik vor der Haller Kultkneipe „Altstadt“. Foto: Krammenschneider

Auch in der Kultkneipe „Haller Altstadt“ war am Kirmeswochenende einiges los. Dort lauschen viele Besucher der Live-Musik von Horst Becker und Marceline Daukant, die wenn es nach Wirt Gerrit Ellguth geht, ab Mai wieder regelmäßig im Rahmen des „Musiker-Stammtisches“ in der „Altstadt“ auftreten sollen.

Philip. Felix, Luis und Janina Niemann (von links) genießen einen unbeschwerten Familienausflug auf der Haller Frühjahrskirmes. Hier versuchen sie sich beim Klassiker „Dosenwerfen“. Foto: Krammenschneider

Gerrit Ellguth und Peter Wussow haben mit Stammgästen zusammen Geburtstag gefeiert und dabei alleine sind 700 Euro für Hilfe in der Ukraine gesammelt worden. HIW-Vorsitzender Dieter Büßelberg freut sich derweil über die Resonanz der Spendenaktion von HIW und Stadt, aus der kleine Extras für die Ukraine-Flüchtlinge in Halle finanziert werden sollen. Noch ist nicht ausgezählt, aber Büßelberg freut sich über Beispiele wie Nicole Hollenbach-Biele, bei der in ihrem Geschäft „Hollies Best“ zehn Prozent von jedem Einkauf in die Spendendose wanderten. Und so waren an den ersten beiden Tagen schnell 200 Euro beisammen. „Es läuft“, so Büßelberg.