Rockig, romantisch - und auch mal unbescheiden

Halle-Künsebeck

So langsam hat sich herumgesprochen, dass das musikalische Herz des Altkreises in diesem Sommer auch in Künsebeck schlägt. Längst ist es nicht mehr nur das örtliche Publikum, das sich in schöner Regelmäßigkeit beim Künsebecker Kultursommer einfindet. Aus Steinhagen, Brockhagen und auch Bielefeld kam wieder ein Großteil der Besucher beim Auftritt der Band „Frau Jana und die Anderen“ im Garten des Gemeindehauses.

Von Kerstin Panhorst