Romantische Lesung an Waldbegräbnissen in Halle

Die sogenannten Waldbegräbnisse im Teuto in Halle haben den Rahmen für eine außergewöhnliche Lesung gebildet, bei der insbesondere Werke aus der Ära der Romantik vorgetragen wurden. Es wurde ein sehr naturverbundenes Kulturerlebnis.

Musik und Gedichte hinter Gittern. In der romantischen Kulisse der Waldbegräbnisse organisierte das Museum Haller Zeiträume erstmals eine Sommernachtslesung.

Erstmals bilden die Waldbegräbnisse am Lotteberg mit ihren zärtlichen Inschriften die Kulisse für einem Lesung über Liebe, Sehnsucht und Gedanken zur Nacht. So lautete Die Einladung zu einer ungewöhnlichen Lesung an einem romantischen Ort