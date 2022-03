Rückschlag – aber kein Aus

Die Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger kämpft für einen Mini-Supermarkt im Ortsteil. Eine Variante hat nach der Absagedes Unternehmens MyEnso nun zwar erledigt. Doch die Hoffnung auf einen Nahversorger in Künsebeck bleibt.

Pläne für einen Mini-Supermarkt in Künsebeck erhalten Dämpfer

Die Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger (IGKB) hat sich (wie berichtet) auf Prinzip der Sozialgenossenschaft für einen Mini-Supermarkt im Ortsteil beworben. „Vier Wochen später erhielten wir dann eine sehr nüchterne schlechte Nachricht“, sagt Silke Fronemann vom Vorstand.

In der Absage des Unternehmens MyEnso heißt es: „Künsebeck erfüllt leider nicht die Standardkriterien – zum Beispiel kann es sein, dass der nächste Supermarkt zu nahe ist, es zu wenig Einwohner in eurem Dorf gibt oder die Kaufkraft in der Umgebung zu schwach ist.“ Laut Kerstin Panhorst, zweite Vorsitzende der IGKB, wäre es hilfreich gewesen, genau zu erfahren, welcher Grund auf Künsebeck zutrifft: „Was dies jetzt hinsichtlich anderer Anbieter für uns bedeutet beziehungsweise welche Stellschrauben wir noch drehen müssen, können wir dieser unkonkreten Absage leider nicht entnehmen.“

Dennoch will man nicht aufgeben, um einen Supermarkt in Künsebeck zu kämpfen, wie Friederike Hegemann von der Interessengemeinschaft verspricht:. „Es ist unsere Verantwortung, unseren Ort gemeinsam zu gestalten.“

Noch am Tag der Absage habe die IGKB den Kontakt zum Rathaus gesucht. „Bürgermeister Thomas Tappe bedauert die Absage der MyEnso Gesellschaft ebenso wie die Interessengemeinschaft“, berichtet Kerstin Panhorst. Politisch beschlossen, stehen immer noch die Pläne mit Tante Emmas 24 Stunden Tag und Nacht Markt GmbH im Raum. Diese werden seitens der Stadt weiter verfolgt. Auch andere Anbieter sollen kontaktiert werden, um endlich einen Nahversorger für Künsebeck zu finden.