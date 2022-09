Schneesturm, Stille, Staunen

Sonntagmorgen, 7 Uhr, in über 3000 Meter Höhe auf der höchstgelegenen Hütte des Deutschen Alpenvereins: Schüler(innen) und Lehrkräfte der PAB-Gesamtschule Werther-Borgholzhausen machen sich für einen weiteren Tag in den Bergen bereit. Ein Jahr haben sich die Oberstufenschüler(innen) auf diese Exkursion vorbereitet, ihre neue Bergausrüstung sowie die eigene Kondition bei Probewanderungen getestet.

Gewusel und Stimmengewirr im Schuhraum. „Es liegen noch Socken auf eurem Zimmer“, hört man die Stimme eines Lehrers. „Wo sind meine Handschuhe?“, ruft ein Schüler in die Menge. „Passt auf eure Sachen auf. In den Bergen darf man nie etwas verlieren“, sagt Bergführer Diddi Wimmler bestimmt, der die Exkursion schon seit Jahren begleitet. Und er soll Recht behalten, denn als die Gruppe in der Seilschaft über den Gletscher losstapft, herrschen draußen Minusgrade und es tobt ein Schneesturm.

Im Schnalstal wird die Schülergruppe von Bergbauer und Wanderführer Walter Theiner begleitet. Foto: Ulrich Fälker

Bereits zum neunten Mal wagen sich die PAB-Schüler an die Alpenexkursion. Oft war das Wetter bei den Bergbesteigungen schlecht. Dieses Jahr hält es von strahlendem Sonnenschein, über Regen bis hin zu Schneestürmen alles für die Gruppe bereit. Diese Bedingungen ermöglichen es, die Alpen auf ganz unterschiedliche Weisen kennenzulernen.

Die Oberstufenschüler(innen) haben sich ein Jahr auf die Exkursion vorbereitet. Themen zur Natur und Kultur des Alpenraums standen auf dem Programm des Projektkurses. Es wurden gemeinsam Südtiroler Gerichte gekocht und die neue Bergausrüstung sowie die eigene Kondition wurden bei Probewanderungen getestet.

Abstieg im Schneesturm über Gletscher und verschneite Felspfade. Foto: Ulrich Fälker

„Diese Tour ist wirklich etwas ganz Besonderes“, berichtet Erdkundelehrerin Mareike Breuer, die die Exkursion zum ersten Mal begleitet. „Es ist großartig, welche Erfahrungen den Schüler und Schülerinnen ermöglicht werden.“

Im sonnigen Südtiroler Ort Naturns beginnt die Reise inmitten eines der größten Apfelanbaugebiete Europas. Wo Apfelexpertin Edith Schweizer den Ostwestfalen die Besonderheiten der alpenländischen Wirtschaft erläutert. Dann wandert die Gruppe das Schnalstal aufwärts, übernachtet auf Bergbauernhöfen in Katharinaberg und auf einer Alm im Pfossental. Über das Hochjoch geht es weiter nach Österreich zum Hochjochhospiz, einer Berghütte des Deutschen Alpenvereins, bevor das Brandenburger Haus erreicht wird, das mit 3.277 Metern über dem Meer das höchstgelegene Quartier ist. Von dort aus erklimmt die Gruppe zusammen mit ihrem Bergführer die Dahlmannspitze (3397m). Oben angekommen hebt sich langsam der Nebel und gibt einen atemberaubenden Blick auf die Öztaler Alpen frei. Der Blick lässt die Schüler die Widrigkeiten des Tages vergessen - Stille, Staunen.

Begegnung mit Pferden im Pfossental im Naturpark Texelgruppe (Südtirol). Bergbauern berichten aus erster Hand über das Leben in den Alpen. Foto: Ulrich Fälker

„Jedes Jahr tragen unterschiedliche Menschen dazu bei, dass die anspruchsvolle Tour gelingt. Es ist für uns auch immer ein Wiedersehen mit den Menschen aus der Region. Bergbauern berichten aus erster Hand über das Leben in den Alpen. Und ein erfahrener Bergführer sorgt dafür, dass die Gruppe zu jeder Zeit sicher ist“, berichtet Lehrer Uli Fälker.

Am vorletzten Tag zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels. Die Route der vergangenen Jahre lässt sich aus Sicherheitsgründen nicht mehr begehen: Steinschlag und weite Gletscherspalten verhindern ein sicheres Vorankommen. So geht die Gruppe über die Guslarspitze (3128m) und dann über einen steilen Schutthang bergab zur Vernagthütte, um von dort nach Vent im Ötztal zu wandern. Alle sind erschöpft, doch die Stimmung ist gut und alle sind stolz auf ihre Leistung. „Vor der Tour war ich nicht sicher, ob ich wirklich mitfahren sollte, aber jetzt bin ich total froh, es gemacht zu haben. Das wird mir aus meiner Schulzeit immer in Erinnerung bleiben“, berichtet eine Schülerin stolz.

In der „guten Stube“ auf dem Montferthof (250 Jahre alter Bauernhof). Foto: Ulrich Fälker

Die Planungen für die Exkursion im kommenden Jahr laufen bereits und die Nachfrage in der Schule ist groß. Weitere Bilder und Infos sind auf der Homepage der PAB-Gesamtschule zu finden.