Schnelles Internet in Halle und Künsebeck

Der Glasfaser-Ausbau schreitet voran – auch Künsebeck wird 2024 ans schnelle Netz angeschlossen. Anschlüsse in der Haller Innenstadt können zudem bis Jahresende kostenlos beantragt werden.

Weitere 3.000 Glasfaser-Anschlüsse in der Innenstadt - nächste Ausbaustufe 2024

Treiben den Glasfaserausbau in Halle voran: (von links) Avni Hyseni (Regionalmanager der Telekom), Kai Fischer vom technischen Ressort der Telekom sowie Bürgermeister Thomas Tappe und Björn Hüllbrock (zuständiger Fachbereichsleiter der Stadt Halle und Geschäftsführer der hallewestfalen.net).

Die Telekom baut in der Innenstadt weitere 2.959 Glasfaser-Anschlüsse für Haushalte und Unternehmen. Die Arbeiten sind bereits gestartet. Das neue Netz soll Privatkunden hohe Bandbreiten bis 1 Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Außerdem können Unternehmen aus der Lindenstadt künftig Geschäftskundentarife bis 100 Gbit/s buchen.

Bürgermeister Thomas Tappe hebt die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommune. Es sichert die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Der Glasfaseranschluss steigert außerdem den Wert einer Immobilie.”

Nachdem das Haller Stadtzentrum bereits ausgebaut ist, wird der Ring bis Jahresende nun nach Westen, Osten und Süden erweitert. In einer weiteren Ausbaustufe werden dann im Jahr 2024 zudem wesentliche Areale des größten Haller Ortsteils Künsebeck erschlossen. „Auch hier werden durch das schnelle Netz neue Möglichkeiten entstehen, die unsere Wohn- und Gewerbegebiete noch attraktiver machen“, so Tappe.

Der Glasfaseranschluss kommt aber nicht von allein ins Haus. Wer als Immobilienbesitzer einen Glasfaseranschluss haben will, muss der Telekom das Einverständnis geben, den neuen Anschluss zu legen. Mieter sollten die Abstimmung mit ihren Hausbesitzern suchen und diese bitten, einen Anschluss zu beantragen. Gleiches gilt für Eigentümer in Mehrparteienhäusern: Auch sie können in Abstimmung mit den Mitbewohnern einen Glasfaseranschluss beantragen.

„Es ist sinnvoll, im Zuge des Glasfaser-Ausbaus alle Wohnungen eines Hauses mit einem Anschluss auszustatten, denn ein Glasfaseranschluss bedeutet eine erhebliche Wertsteigerung“, sagt Avni Hyseni, Regionalmanager der Telekom. Wer sich bis 31. Dezember 2023 für einen Glasfaser-Anschluss entscheide, bekomme diesen sogar kostenfrei.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom gibt es auch unter www.telekom.de/glasfaser-halle-westfalen. Die Stadtverwaltung wird zudem alle betroffenen Eigentümer in den kommenden Wochen noch einmal anschreiben.