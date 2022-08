Schon mehr als 10.000 Torten gebacken

Halle

Das Café Gegenüber ist nicht irgendein Café, es wird seit jeher von ehrenamtlichen Mitarbeitern mit viel Leidenschaft betrieben und hat sich im Laufe der Jahre zu einem äußerst beliebten Treffpunkt für Besucher aus Nah und Fern entwickelt. Das liegt zum einen an der gemütlichen Atmosphäre im Erdgeschoss des Hauses 16 am Kirchplatz, und zum anderen an den besonders leckeren, selbstgebackenen Torten und Kuchen, die sich seit nunmehr 25 Jahren großer Beliebtheit erfreuen.

Von Malte Krammenschneider