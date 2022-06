Schüler heute kennen keine Trabis mehr

Warteschlange vor dem Lebensmittelgeschäft Frucht-Basar am Fischmarkt, Erfurt in Thüringen zur Zeit der DDR Deutsche Demokratische Republik. Der Direktor des Gymnasium in Halle/Westfalen hat solche Szenen als junger Mensch als Alltag in der DDR selbst noch miterlebt,

Sehenswerte Ausstellungen, die viel Wissen in kompakter Form vermitteln, stehen einem Gymnasium eigentlich immer gut zu Gesicht. Doch für die Ausstellung „DDR - Mythos und Wirklichkeit“ der Konrad-Adenauer-Stiftung, die aktuell im Foyer des Kreisgymnasiums Halle noch bis Ferienbeginn von allen Interessierten und Schülern zu besichtigen ist, ist das wohl besonders nötig. Denn aus Sicht eines Historikers gilt besorgniserregender Befund. „Die Schülerinnen und Schüler wissen überwiegend wenig bis gar nichts über die DDR“, stellt Geschichtslehrer Robert Ewerszumrode fest. Viele Schüler zum Beispiel hätten nicht einmal schon etwas von einem Trabi gehört.

"Für viele Schüler ist die DDR wie der 30-jährige Krieg."

„Für viele Schüler ist die DDR-Zeit so etwas wie der Dreißigjährige Krieg. Es ist sehr lange her und viele der Kinder und Jugendlichen haben keinen persönlichen Bezug zur Geschichte der DDR“, ergänzt Markus Spindler. Der 53-jährige Direktor des KGH ist eigentlich Lehrer für Mathe und Physik, erzählt aber manchmal in seinem Unterricht von Erfahrungen in der DDR. Denn der Sohn eines Arztes hat Kindheit und Jugend in der DDR erlebt, ist in Sangershausen und Erfurt (Thüringen) aufgewachsen und hat als Mathetalent in Spezialklassen an der Luther-Universität in Halle/Saale sein Abitur 1987 gebaut. Die DDR-Wehrpflicht leistete Spindler bei der Bereitschaftspolizei ab und erlebte den Mauerfall 1989 als junger Student in Berlin.

Geschichtslehrer Robert Ewerszumrode (links) und KGH-Direktor Markus Spindler vor einigen Tafeln der DDR-Ausstelllung der Konrad-Adenauer-Stiftung im Haller Kreisgymnasium. Foto: Küppers

Die Ausstellung der Konrad-Adenauer-Stiftung hat sich Markus Spindler natürlich genau angesehen und kann zu der Vielzahl von Informationen aus allen Lebensbereichen der DDR den Schülern auch seine persönlichen Erfahrungen erzählen. Zum Beispiel zu einem Foto in der Ausstellung mit einer langen Käuferschlange („sozialistische Wartegemeinschaft“) vor einer Bäckerei. „Tatsächlich gab es keinen Versorgungsmangel bei Brot und Brötchen. In den Konsumgeschäften gab es immer reichlich. Doch das war nicht so lecker wie das Brot aus den Privatbäckereien“, berichtet Markus Spindler davon, wie er als Kind mit seinen Geschwistern von der Familie mehr als eine Stunde zum Anstellen geschickt wurde. Ähnliche Schlangen bildeten sich, wenn in der DDR der Mangelversorgung Früchte wie zum Beispiel mal Bananen zu haben waren.

Markus Spindler, der selbst vier Kinder hat, hält es für wichtig, dass junge Menschen einen unverklärten Blick auch auf die Unfreiheit in der DDR bekommen. Spindler kann sich noch gut erinnern, als ein Lehrer von ihm einen flotten Spruch über das lila gefärbte Haar von Volksbildungsministerin Margot Honecker (Frau des Staatsratsvorsitzenden) machte und deshalb beinahe seinen Job verlor. „Das war alles nicht harmlos“, hat Markus Spindler viele Bilder von der Indoktrination im Kopf.

Geschichtslehrer setzt auf mehr Unterrichtszeit durch G9.

KGH-Geschichtslehrer Robert Robert Ewerszumrode hat die Hoffnung, dass mit Verlängerung der gymnasialen Schulzeit (von G8 auf G9) die DDR-Zeit nun länger und intensiver im Politik- und Geschichtsunterricht behandelt werden kann. Derzeit seien Lehrpläne in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen stets stark von der NS-Zeit bestimmt, auch in den Medien. Derweil wird die Ausstellung der Konrad-Adenauer-Stiftung viel genutzt. Einige Klassen erarbeiten auch Referate zu den unterschiedlichen DDR-Themen. Vielleicht können die Schüler aber auch einfach ihren Direktor fragen.