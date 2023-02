Schwerelos-tänzerisch mit großer Sangeskunst

Bei den Haller Bach-Tagen präsentierte Klaus Mertens am Sonntagnachmittag in der St.Johannis-Kirche Arien von Johann Sebastian Bach (1685-1750) und Georg Philipp Telemann (1681-1767) im Rahmen des Konzertes „Das Bachische Collegium Musicum“. Ihm zur Seite musizierte die Hamburger Ratsmusik, ein Ensemble, das sich seit mehr als 500 Jahren der historischen Aufführungspraxis auf originalen Instrumenten verschrieben hat. So spielt Gambistin Simone Eckert an diesem Nachmittag auf einem Instrument vom Instrumentenbauer Hofmann aus dem Jahre 1720 und zaubert mit Anke Dennert am Cembalo und Ulrich Wedemeier auf der Theorbe tänzerisch-verspielte Klänge in das Kirchenrund.

