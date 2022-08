Kurioser Unfall in Halle: Senior (86) rammt Cabrio

Ein kurios anmutenden Auffahrunfall hat es auf der Kreisstraße in Halle-Künsebeck gegeben. Der Fahrer des abgestellten Cabrios wurde dabei am Kopf verletzt.

Wie die Polizei informiert, befuhr ein 86-jähriger Haller die Kreisstraße in Künsebeck gegen 15 Uhr mit seinem Ford in Richtung Dorfmitte. In Höhe der Zufahrt zur Spirituosenfabrik Kisker stand am Straßenrand ein Opel-Cabrio, in dem ein 72 jähriger Beckumer alleine am Steuer saß. Der Mann hatte rechten Fahrbahnrand angehalten und den Aussagen zufolge auch die Warnblinkanlage eingeschaltet. Dem Vernehmen nach wollte der 72-Jährige auf jemanden warten.