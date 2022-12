„Singen ist gut für Seele und Stimme“

„Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen“, auf dieses Franz von Assisi zugeschriebene Zitat bezieht sich Pfarrer Tim Henselmeyer, als er der Singgemeinde zu ihrem 30. Geburtstag gratuliert. Er bedankt sich mit roten Rosen für das Licht, dass der Chor in das Gemeindeleben bringt und sieht Gesang in Verbindung mit Verkündigung als Beweis für die Lebendigkeit des christlichen Glaubens.

Die Schwerpunkte der Singgemeinde liegen in der gesanglichen Gestaltung von Gottesdiensten und kleineren Abendmusiken. Klassisch, rhythmisch, menschlich, persönlich, zugetan und fröhlich – so lauten die Attribute, mit der die etwa 40 Sängerinnen und Sänger ihr Projekt charakterisieren. Zum Jubiläumskonzert haben sie sich in Schals und dicke Jacken gehüllt, vereinzelt gehören in diesem Jahr auch Handschuhe zur Grundausstattung, aufgrund limitierter Temperaturen in der Kirche.