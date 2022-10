Die Stadt Halle hatte im Vorfeld ausführlich informiert. Doch als am Montagmorgen Halles bislang größter Verkehrsversuch in der südwestlichen Innenstadt startete, waren für manche Anwohner die neuen Slalom-Fahrten durch den Baken-Wald und der Verlust von gewohnten Parkplätzen an der Straße dann doch eine eher unangenehme Überraschung. Dabei geht die Debatte erst jetzt richtig los. Und der Chef vom Baugeschäft Linker nimmt Stellung zur Kritik von Anwohnern.

Was die Veränderungen im Ouartier bedeuten, zeigte sich insbesondere am späten Montagnachmittag im Berufsverkehr. Durch die neuen Einengungen in Moltke- und Mönchstraße stockte der Verkehr immer wieder. Fahrzeuge mussten anhalten, den Gegenverkehr vorbeilassen und fuhren dann wieder an. Genau dieser Umstand ist einer der Hauptkritikpunkte, wie sie zum Beispiel von Helmut Rose als Sprecher der Bürgerinitiative Alleestraße vorgetragen werden. "Durch das stetige An- und Abfahren steigen Lärm, Feinstaub- und CO2-Werte", sagt Rose, der sich als kritischer Begleiter der gesamten Haller Verkehrspolitik versteht.