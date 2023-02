Snacks, Musik und Literatur

Halle

Die Haller Bachtage werden am Freitag (3. Februar) mit dem Barock-Konzert „Bach vor Leipzig“ fortgesetzt. Während es für diesen Auftritt des Ensembles „Urban String“ Karten an der Abendkasse gibt, müssen Tickets für das „Haller Dreierlei“ am Samstag (4. Februar) bis Donnerstag (2. Februar) geordert werden.