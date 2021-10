So viele Fragen bleiben weiter offen

Das Grab von Nelli Graf auf dem Haller Friedhof macht einen sehr gepflegten Eindruck. Hier kümmert sich die Familie um frische Blumen und Kerzen. Auf dem großen Grabstein rankt eine steinerne Rose empor. „Du bist nicht mehr da wo du warst - aber überall wo wir sind“ ist dort zu lesen. Unter dem Namenszug von Nelli Graf ist weder ein genaues Geburtsdatum, noch der Todeszeitpunkt vermerkt. Dies ist eine Besonderheit, die den grausamen Umständen des Mordes an Nelli Graft geschuldet ist. Ganz genau weiß man bis heute nicht, wann und wo die Ehefrau und Mutter von drei Kindern getötet wurde. Am 14. Oktober ist es genau zehn Jahre her, dass die seinerzeit 46-Jährige unter mysteriösen Umständen während der Mittagszeit aus ihrem Heim am Ahornweg verschwunden ist.

Blick auf das liebevoll gepflegte Grab von Nelli Graf auf dem Haller Friedhof an der B68. Das genaue Todesdatum ist nicht vermerkt, weil der Mord an Nelli Graf bis heute viele unbeantwortete Fragen hat.

Es ist möglich und auch von einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass Nelli Graf noch am selben Tag ermordet wurde. Doch so ganz genau weiß das niemand bei der Kriminalpolizei. Zum zehnten Jahrestag bleibt das Verbrechen, das ganz Halle aufgewühlt hat, weiterhin rätselhaft. Während im Landeskriminalamt der Mordfall Nelli Graf als Cold Case (kalter Fall) einer weiteren Betrachtung unterzogen werden soll, stellt man sich in der Familie weiter viele Fragen. Unter anderem, ob es nach all den Jahren vielleicht doch noch Zeugenhinweise gibt, wohin genau Nelli Graf am Mittag des 14. Oktober mit ihrem Fahrrad gefahren ist und ob sie dabei eine bestimmte Person treffen wollte oder alles ein grausamer Zufall war.