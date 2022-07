Sommerakademie lockt 170 Künstler an

Die überregionale Anziehungskraft der Piumer Sommerakademie ist ungebrochen. Die 170 Teilnehmenden kommen aus Ostwestfalen, dem Münsterland und sogar aus dem Süden der Republik. In Zelten oder unter freiem Himmel wird geschmiedet, gefeilt, gesägt, gehämmert, geformt und gemalt.

Projekt im Bönkerschen Steinbruch in Borgholzhausen mit vielen "Wiederholungstätern"

"Hier herrscht eine sehr schön ruhige Atmosphäre, wo sich Kreativität entfalten kann«, sagt Elisabeth Müller. Kurzentschlossen hat sie ihre Teilnahme an der Sommerakademie im Bönkerschen Steinbruch in Borgholzhausen um eine Woche verlängert und widmet sich nun der Sparte Steinbildhauerei. Wie Ulf Richter lässt sie sich „vom Stein leiten“, gibt der Intuition Raum und befolgt die Anweisungen von Kursleiterin Angela Große, um ihre individuelle Technik bei der Steinbearbeitung zu verfeinern. Die überregionale Anziehungskraft der Piumer Sommerakademie ist ungebrochen. Nach Angaben der künstlerischen Leiterin Elfriede Schildmann ist mit 170 Teilnehmenden eine nahezu 90-prozentige Auslastung der 192 zur Verfügung stehenden Plätze erreicht. Viele sind „Wiederholungstäter“, die meisten kommen aus Ostwestfalen und dem Münsterland. Es gibt aber auch Gäste aus dem Süden der Republik. In Zelten oder unter freiem Himmel wird geschmiedet, gefeilt, gesägt, gehämmert, geformt und gemalt.