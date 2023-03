Sparsam kochen - günstig kann auch lecker sein

In vielen Haushalten muss jeder Euro zweimal umgedreht werden. Die Inflation hat die Preise hochgetrieben, auch für Lebensmittel. Bei den täglichen Mahlzeiten aber kann man viel sparen. Die Hauswirtschafts-Meisterin und VHS-Dozentin Gabriela Szymanski-Wilcke erzählt am 9. März im Berufskolleg Halle, wie es gehen könnte.

Kurs am 9. März im Berufskolleg Halle

Das sieht doch schon mal gut aus, was da entsteht. Für eine leckere Gemüsepfanne muss man gar keine komplizierten Rezepte heraussuchen. Einfach probieren, mit Kräutern und Gewürzen würzen und preiswert genießen.

Autofahren teurer, Heizen teurer, Friseur teurer, Brot und Brötchen teurer, bei Fleisch, Obst und Gemüse der gleiche Trend. Der Ukraine-Krieg hat die Energiepreise nach oben getrieben, in der Folge sind die Produktions- und Transportkosten gestiegen, die Zinsen haben nachgezogen – Inflation, denn das alles kommt natürlich auch in den Geschäften an. Zudem im Kochtopf und auf dem Esstisch. Essen muss aber nicht zum Luxus werden: „Nicht mehr nach Appetit einkaufen, sondern nach den Angeboten im Supermarkt“, rät Gabriela Szymanski-Wilcke.