SPD-Chef Klute erneuert Vorwürfe wegen „Plakat-Posse der Polizei“

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat ein Strafverfahren gegen die Jusos eingestellt, nachdem die SPD-Jugendorganisation im Kommunalwahlkampf Adenauer-Wahlplakate mit „Präsentiert von Tönnies“-Plakaten ergänzt hatte. SPD-Kreisvorsitzender Thorsten Klute erneuert in diesem Zusammenhang Kritik an der Polizei. Adenauer hält dagegen.

Die SPD im Kreis Gütersloh hat am Freitag mit einer Pressemitteilung unter der Überschrift „Adenauer scheitert mit Strafanzeige“ auf eine Erklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld reagiert, wonach das angestrengte Strafverfahren gegen die SPD-Jugendorganisation Jusos wegen des Anbringen von Zusätzen an Wahlplakate von Landrat Adenauer eingestellt werde. Auch der Landrat selbst reagiert auf WB-Anfrage.

Wie seinerzeit ausführlich berichtet, hatten Jusos im Kommunalwahlkampf an etwa 50 Wahlplakate von Adenauer Pappzusätze gehängt mit der Aufschrift „Präsentiert von Clemens Tönnies“. Die Polizei sah seinerzeit den Verdacht einer Straftat gegeben, nämlich wegen Beleidigung und übler Nachrede. Die Staatsanwaltschaft beauftragte damals den Staatsschutz der Kriminalpolizei mit Ermittlungen. Sven-Georg Adenauer selbst stellte einen Strafantrag.

Juso-Vorsitzender steht weiterhin zur Plakataktion

Wie der Kreisvorsitzende der Jusos, Mathias Haverland, mitteilte, sei ihm kürzlich die Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 170 Absatz 2 STPO mitgeteilt worden. Demnach sehe die Staatsanwaltschaft keinen Anlass zur öffentlichen Klage. Um die Sache zu erledigen, zögen die Jusos selbst ihre Strafanzeige gegen das Entfernen der Zusatzplakate durch Polizei und auch CDU-Mitglieder zurück. Zur Plakataktion, mit der man die enge Verbindung zwischen Adenauer und Tönnies habe verdeutlichen wollen, stehe man weiterhin. Haverland führt als Beleg den Verkauf von Adenauer-Gurkensalat-Gläsern im Tönnies-Werksverkauf an.

Ausführlich äußert sich auch der SPD-Kreisvorsitzende Thorsten Klute. Obwohl er selbst die Aktion nicht gut gefunden habe, bräuchten die Jusos nicht die Erlaubnis der Mutterpartei für eine solche Aktion einholen. Die Aussagen der Jusos seien aber selbstverständlich erlaubt und keine Straftat. Mit der Bestätigung dieser Rechtsauffassung durch die Staatsanwaltschaft sei nun klar, dass die Polizei kein Recht gehabt habe, die Plakate mit der CDU abzuhängen. Klute: „Auch wenn die Polizeiführung politische Kritik an ihrem Chef nicht richtig findet, darf die Polizei in Wahlkämpfen nicht einfach anordnen, kritische Plakate abzuhängen. Niemals darf in Deutschland der Eindruck entstehen, die Polizei ließe sich für parteipolitische Zwecke instrumentalisieren“

Klute kritisiert darüber hinaus einen „Fehler im System“. Für den SPD-Kreisvorsitzenden begünstigt die Konstruktion, dass politisch gewählte Landräte auch Chef der Kreispolizeibehörde sind, ein „Über-das-Ziel-hinausschießen“. Die laut Klute „Plakat-Posse der Polizei“ solle zum Anlass genommen werden, die Polizeiführung nach dem Vorbild von NRW-Großstädten auch in Landkreisen zu „entpolitisieren“.

Gurkengläser und Instrumentalisierung: Adenauer hält dagegen

Adenauer reagierte auf WB-Anfrage mit Humor auf die Presseerklärung. Er sehe sich nicht als „gescheitert“ an. „Gescheitert wäre ich, wenn ich nicht wiedergewählt worden wäre.“ Auch wenn die Juso nicht strafrechtlich relevant gewesen sei, so sei sie zumindest rechtswidrig gewesen. „Sonst hätten Ordnungsämter in einigen Kommunen die Zusatzplakate ja nicht abgehangen“, argumentiert Adenauer. Zu den kritisierten Gurkengläsern merkt er an, dass diese lediglich eine Liebhaberei seien. Ein Biohof in Verl produziere diesen Gurkensalat nach einem alten Adenauer-Familienrezept, die der Tönnies-Werksverkauf dann in kleiner Menge übernommen habe. Er selbst habe an diesem Gurkensalat nie etwas verdient.

Den Vorwurf Klutes, dass er als Landrat die Polizei politisch instrumentalisiert habe, weist Adenauer zurück. „Das käme mir nie in den Sinn. Und ich bedaure, dass mich Herr Klute für so wenig intelligent hält.“

Zur Forderung Klutes, dass Landräte nicht mehr Chefs der Kreispolizeibehörden sein sollten, fallen Adenauer einige Gegenargumente ein. Denn ein Landrat haben durch seine politische Arbeit einen viel engeren Kontakt zu den Bürgern als dies gemeinhin ein eingesetzter Polizeipräsident habe. Ein Landrat wisse, wo Bürger der Schuh drücke. Ein weiterer Vorteil sei, dass durch die gemeinsame Führung schnelle Verbindungen zwischen Polizei auf der einen sowie Ausländeramt, Straßenverkehrsbehörde oder Jugendamt gegeben seien.

Der WB-Kommentar zum Thema von Stefan Küppers

Es ist leider bezeichnend, dass die SPD beziehungsweise ihr wortmächtiger Kreisvorsitzender die Plakataffäre aus dem Kommunalwahlkampf im Sommer gezielt und mit triumphierendem Unterton noch auf einmal aufgewärmt haben. Klute erklärt dabei zum einen, dass er die Juso-Aktion selbst nicht gut gefunden habe. Zum anderen aber gießt er jede Menge Öl ins Feuer. Wenn man dann noch aus der CDU hört, dass der SPD-Chef seinerzeit in einer ersten Reaktion dem Abhängen der Zusatzplakate durch CDU-Leute sogar ausdrücklich zugestimmt hatte, dann wird klar, wie viel politische Doppelzüngigkeit hier praktiziert wird.

Was Klute zur politischen Konstruktion von Landräten als Polizeichefs sagt, mag er so sehen. Die Gegenargumente Adenauers aber sind bedenkenswert. Was hingegen bedenklich ist, wie der SPD-Chef wiederholt die Polizei politisch angreift. Das bleibt maßlos überzogen und für den Spitzenvertreter einer wichtigen Partei völlig unangemessen.