Blick auf die Kreissparkassen-Zentrale in Halle. Aktuell laufen hinter verschlossenen Türen Fusionsgespräche zwischen den Kreissparkasse Halle und Wiedenbrück. Die SPD will das auch im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Halle sehr umstrittene Thema am 17. Januar mit seinen möglichen Auswirkungen auf den Altkreis Halle öffentlich diskutieren.

Foto: Stefan Küppers