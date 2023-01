SPD fordert weiter eigenständige Kreissparkasse Halle

Altkreis Halle

Gegen die beabsichtigte Fusion der Kreissparkasse Halle mit der Kreissparkasse Wiedenbrück manifestiert sich jetzt politischer Widerstand im Altkreis Halle. Vertreter der vier SPD-Ortsvereine im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Halle haben in einer gemeinsamen Sitzung in Halle eine Erklärung verabschiedet, die sich entgegen der bisher vorgesehenen Verfahren für eine politische Beratung in den betroffenen Stadträten des Altkreises und gegen eine Fusion ausspricht.

Von Stefan Küppers