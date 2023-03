Stadtrat Halle hebt Verfahren für Taverne und alte Häuser auf

Einstimmiges Votum nach viel Kritik in der Öffentlichkeit: Es gibt vorerst keinen Verkauf

Halle

Zum Aufregerthema der vergangenen Wochen, dem Verkauf der Gaststätte Taverne und alter Häuser an der Langen Straße in Halle, war eigentlich am Mittwochabend eine nicht-öffentliche Entscheidung im Stadtrat vorgesehen. Es wurde wegen der Brisanz schließlich doch eine öffentliche: Einstimmig hat der Rat das bisherige Bieter- und Konzeptverfahren ohne einen Verkauf aufgehoben.

Von Stefan Küppers