Sternsinger sind wieder in Halle unterwegs

Sie kommen, um als Sternsinger Segen für die Haushalte zu spenden und für einen guten Zweck zu sammeln. Die Tradition der Sternsinger wird in diesem Jahr auch in Halle wieder fortgesetzt.

Während Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen beiden Jahren auf Sternsingen zu Beginn des Jahres verzichten und mit Segensbriefen vorlieb nehmen mussten, feiert die bei Teilen der Bevölkerung so lieb gewonnene Tradition Anfang 2023 ihr Comeback. In Hörste, Hesseln, Bokel und Kölkebeck werden Haushalte am 7. Januar ab etwa 11 Uhr angesteuert. Im Haller Stadtgebiet machen sich die Sternsinger der Herz-Jesu Gemeinde einen Tag später am 8. Januar nach dem 10-Uhr-Gottesdienst auf den Weg.